Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения и цех БПЛА

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили украинский склад авиационных средств поражения и цех по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки также были поражены скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.