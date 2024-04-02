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16:55, 2 апреля 2024Россия

Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения и цех БПЛА

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили украинский склад авиационных средств поражения и цех по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки также были поражены скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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