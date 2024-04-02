Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 2 апреля 2024Россия

Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны России сообщило о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне проведений специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь в ежедневной сводке оборонного ведомства идет о донецком направлении, где Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовым, 46-й, 81-й аэромобильным бригадам противника.

Также было отражено две контратаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки на данном направлении противник потерял до 250 бойцов, два танка и три боевые машины.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 109 Paladin, которая произведена в США, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», САУ «Акация» и несколько гаубиц.

Накануне в Минобороны заявили, что ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад войск противника.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

      Офтальмолог перечислила грозящие слепотой симптомы

      Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

      Число российских миллиардеров оказалось рекордным

      Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

      Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

      В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше