Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны России сообщило о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне проведений специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь в ежедневной сводке оборонного ведомства идет о донецком направлении, где Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовым, 46-й, 81-й аэромобильным бригадам противника.

Также было отражено две контратаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки на данном направлении противник потерял до 250 бойцов, два танка и три боевые машины.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 109 Paladin, которая произведена в США, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», САУ «Акация» и несколько гаубиц.

Накануне в Минобороны заявили, что ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад войск противника.