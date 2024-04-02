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13:06, 2 апреля 2024Россия

Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

Шойгу: Украина пытается перенести боевые действия на территорию России
СюжетНаселение России:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина пытается перенести боевые действия на территорию России, прибегает к актам терроризма и обстрелам мирного населения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Наши Вооруженные силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков», — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, в январе потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе превысили 80 тысяч человек. Помимо этого, на указанный период украинские войска потеряли свыше 14 тысяч единиц вооружений. За март Вооруженные силы России нанесли почти 200 групповых ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

Всего с начала года под контроль российских войск перешло 403 квадратных километра территории, подчеркнул Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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      Варвара Кошечкина
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