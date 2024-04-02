Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:55, 2 апреля 2024Россия

Телефоны пропавших российских детей подали сигнал за 1700 километров от дома

Телефоны пропавших детей из Удмуртии спустя неделю подали сигнал из Адлера

Фото: PxHere

Телефоны пропавших детей из Ижевска, столицы Удмуртии, спустя неделю подали сигнал из Адлера. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, тринадцатилетняя Вероника Ф. и пятнадцатилетний Азат Т. ушли из дома еще 23 марта, после чего одновременно выключили телефоны. Известно, что у детей были романтические отношения. Устройства подростков снова включились 1 апреля — смартфоны подали сигнал с побережья Черного моря и снова отключились.

Расстояние между Ижевском и Адлером составляет более 1700 километров.

Сообщается, что оба подростка ростом около 168 сантиметров, с русыми волосами и карими глазами. На Азате в день исчезновения были серая куртка и бело-красные кроссовки, на Веронике — сиреневая куртка и ботинки на платформе.

К поискам подростков подключились волонтеры и полиция.

Ранее сообщалось, что двое детей из Уфы — 13-летний Павел и 14-летний Дамир — ушли с рюкзаками в лес и домой не вернулись.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Названы величайшие игры всех времен

      «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

      Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

      В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше