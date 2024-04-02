Цены на один вид жилья в Москве пошли вверх

«Метриум»: за год новостройки в Москве подорожали на 11 %

За год квартиры в новострйоках Москвы подорожали на 11 процентов. Ситуацию на первичном рынке недвижимости проанализировали специалисты компании «Метриум». Результаты исследования приводят «Известия».

Заметнее всего подскочили цены на проекты стандарт- и комфорт-класса. Такая динамика связана с ажиотажем на ипотеку по госпрограммам, пояснили эксперты. В массовом сегменте новостройки выросли в цене на 15,4 процента, в категории бизнес-класса — на 10,8 процента, а премиум-класса — на 9,5 процента. Стоимость элитного жилья поднялась на 4,3 процента.

Повышение цен зафиксировано во всех 12 округах столицы. Наибольшие изменения наблюдались на рынке недвижимости на северо-востоке (рост на 16,5 процента), востоке (на 14,7 процента) и юго-востоке Москвы (на 14,1 процента). Именно в СВАО располагаются крупнейшие парки и активнее всего развивается инфраструктура, включая транспортную. Не так давно здесь были реконструированы основные магистрали — Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, запущена Северо-Восточная хорда, построены новые станции метро, отмечают в ГК «Основа». Появляются в этом округе и новые научно-деловые кластеры.

На стоимости объектов в пределах ВАО сказывается расширение рекреационной и спортивной инфраструктуры. В ближайшие годы, как считают в Regions Development, премиальное жилье подорожает на 25-30 процентов. В то же время в Новой Москве цены на первичное жилье, по подсчетам специалистов, увеличились на 10,6 процента.

Ранее эксперты назвали срок, за который можно накопить на московскую квартиру. У среднестатистической семьи на такую цель уйдет семь лет и два месяца. При этом, по мнению аналитиков, на доступность жилья повлиял лишь рост цен, а не заработок покупателей.