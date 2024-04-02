В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

Депутат Картаполов: атаки БПЛА по территории РФ можно прекратить взятием Киева

Атаки беспилотных летательных аппаратов по территории России можно прекратить взятием Киева. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Так парламентарий отреагировал на очередной удар украинских дронов по российскому региону — атаке подверглись нефтеперерабатывающий завод и общежитие в Татарстане.

«Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел», — назвал Картаполов способ прекратить атаки Украины.

Известно, что в результате удара по общежитию в Татарстане пострадали 12 человек, все они — студенты «Алабуга политех».