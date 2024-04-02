В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Старовойт заявил об отмене опасности атаки БПЛА в Курской области

В Курской области отменили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Также режим опасности атаки БПЛА был отменен в Воронежской области. «Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Ранее 2 апреля губернатор Роман Старовойт сообщил о двух сбитых беспилотниках над Курском и Курским районом.

Также Министерство обороны России сообщило о пяти сбитых над территорией страны беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Попытка атаки Вооруженных сил Украины была предотвращена во вторник, 2 апреля, около 20:30 по московскому времени.