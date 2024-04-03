«Металлург» повел в серии у «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Автомобилист» и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Петунин и Павел Акользин. Единственный гол у «Автомобилиста» забил форвард Данил Романцев.

Таким образом, «Металлург» повел в серии у «Трактора» со счетом 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 5 апреля.

В другом полуфинале играют ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Первый матч завершился победой ярославцев со счетом 5:2.