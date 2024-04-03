В МИД России прокомментировали перестановки в руководстве Украины

Захарова: зачистки в руководстве Украины связаны с сущностью режима Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что перестановки в украинском руководстве являются зачистками из-за сущности режима, передает ТАСС.

«Это не перестановки, а зачистки. С чем они связаны с экстремистской сущностью этого режима», — заявила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжит политику перестановок в органах власти, отметив, что подобные кадровые решения призваны сделать Офис президента «более функциональным»

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что увольнения нескольких советников и первого помощника Сергея Шефира связаны с оптимизацией штата офиса главы государства.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что кадровые решения Владимира Зеленского связаны с влиянием главы офиса президента Андрея Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также с окончательным оформлением Офиса президента как ключевого органа управления в стране.