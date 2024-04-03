Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 3 апреля 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали перестановки в руководстве Украины

Захарова: зачистки в руководстве Украины связаны с сущностью режима Зеленского

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что перестановки в украинском руководстве являются зачистками из-за сущности режима, передает ТАСС.

«Это не перестановки, а зачистки. С чем они связаны с экстремистской сущностью этого режима», — заявила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжит политику перестановок в органах власти, отметив, что подобные кадровые решения призваны сделать Офис президента «более функциональным»

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что увольнения нескольких советников и первого помощника Сергея Шефира связаны с оптимизацией штата офиса главы государства.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что кадровые решения Владимира Зеленского связаны с влиянием главы офиса президента Андрея Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также с окончательным оформлением Офиса президента как ключевого органа управления в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Мишустин заявил об опасности из-за изменения правил ЕГЭ

      В горах популярного российского курорта зацвела сакура

      Военный эксперт высказался об ответе России на действия Финляндии в НАТО

      Уровень российского госдолга назвали безопасным

      Экс-супругу Федора Бондарчука заметили с сумкой за миллионы рублей

      Раскрыты подробности обысков с участием СОБР в российской IT-компании

      Заблудший медведь напугал жителей российского региона и пропал

      Байден впервые за долгое время обошел Трампа по опросам

      США захотели защитить землю от покупки китайцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше