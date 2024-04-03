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14:52, 3 апреля 2024Россия

Мишустин высказался о возмездии за теракт в «Крокусе»

Мишустин о террористах из «Крокуса»: разделяю желание возмездия

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Председатель правительства России Михаил Мишустин, говоря о террористах из «Крокуса», отметил, что разделяет желание возмездия. Об этом он заявил во время отчета в Госдуме, его трансляция велась на сайте нижней палате парламента.

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. И с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», — сказал глава кабмина.

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Мишустин счел справедливым принятие дополнительных решений в сфере миграционной политики. Они должны быть согласованными и учитывать позицию сотрудников правоохранительных органов, добавил председатель правительства.

Обновить подходы к миграционной политике после «Крокуса» уже поручил президент России Владимир Путин. Он призвал к введению современных цифровых электронных баз биометрических данных, которых на данный момент, по его мнению, недостаточно.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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      Анастасия Шейкина
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