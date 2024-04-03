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17:29, 3 апреля 2024Экономика

На Украине заявили о необходимости потратить на госдолг триллион гривен

В Раде рассказали о выделении из бюджета Украины триллиона гривен на госдолг
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

На обслуживание и погашение государственного долга Украины в 2024 году потребуется выделить из бюджета более триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов). Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, которую цитирует «Коммерсантъ».

Депутат рассказала, что речь в данном случае идет о тратах без учета реструктуризации, планирующейся на этот год.

В материале отмечается, что уровень госдолга Украины в начале апреля превысил 85 процентов от ВВП. К концу декабря прошлого года его размер достиг пяти триллионов гривен, почти удвоившись с начала СВО. По подсчетам РИА Новости, показатель госдолга на душу населения вырос на Украине в четыре раза с 2014 года.

При этом в конце 2023 года Международный валютный фонд (МВФ) признал устойчивость экономики страны, одобрив очередной транш на сумму 900 миллионов долларов на поддержку бюджета. По данным Нацбанка, ВВП Украины после резкого падения в 2022-м вырос в прошлом году на 4,9 процента.

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      Дмитрий Воронин
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