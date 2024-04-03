Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 3 апреля 2024Россия

Описана хронология первой с начала СВО атаки беспилотников на Татарстан

Mash: пытавшийся атаковать Татарстан дрон заметили над Саранском в 3:10 утра

Кадр: Telegram-канал Mash

Первый беспилотник, который днем ранее атаковал Татарстан, заметили в 3:10 утра в небе над Саранском. Хронологию первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки на республику описал Mash в Telegram-канале.

По его информации, замеченный над Саранском беспилотник упал в промзоне завода в Нижнекамске через час. Его обломки задели трубу со сжатым кислородом, но на работу предприятия атака не повлияла.

Второй дрон взорвался на подлете к двухэтажному общежитию «Алабуга Политех», его размах крыльев составлял пять метров. Тогда, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Получившие травмы оказались студентами из девяти стран: России, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки и Киргизии.

Третий дрон врезался в стену общежития, из-за чего его фасады оказались посечены осколками. Два боеприпаса, которые беспилотник нес на себе, не сдетонировали. О пострадавших при атаке третьего дрона не сообщается.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      В США узнали план России против Макрона

      Расркыты последствия для России от мощного землетрясения на Тайване

      Чиновница украла сбережения пенсионерки и потратила их на подтяжку лица

      Российский самолет экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира

      Описана хронология первой с начала СВО атаки беспилотников на Татарстан

      Россия распространила в ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

      Названы снижающие уровень холестерина продукты

      Родственникам жертв теракта в «Крокусе» назначили 66 пенсий

      Раскрыта причина аномального града

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше