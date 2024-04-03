Описана хронология первой с начала СВО атаки беспилотников на Татарстан

Mash: пытавшийся атаковать Татарстан дрон заметили над Саранском в 3:10 утра

Первый беспилотник, который днем ранее атаковал Татарстан, заметили в 3:10 утра в небе над Саранском. Хронологию первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки на республику описал Mash в Telegram-канале.

По его информации, замеченный над Саранском беспилотник упал в промзоне завода в Нижнекамске через час. Его обломки задели трубу со сжатым кислородом, но на работу предприятия атака не повлияла.

Второй дрон взорвался на подлете к двухэтажному общежитию «Алабуга Политех», его размах крыльев составлял пять метров. Тогда, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Получившие травмы оказались студентами из девяти стран: России, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки и Киргизии.

Третий дрон врезался в стену общежития, из-за чего его фасады оказались посечены осколками. Два боеприпаса, которые беспилотник нес на себе, не сдетонировали. О пострадавших при атаке третьего дрона не сообщается.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.