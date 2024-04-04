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00:13, 4 апреля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о помолвке

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Попко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке. Она опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

27-летняя спортсменка обручилась с теннисистом, представляющим сборную Казахстана, Дмитрием Попко. «Я сказала: "Да"», — написала Сотникова.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. 30 октября 2022 года она рассказала о рождении ребенка.

Сотникова первой из россиянок завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, это произошло на Играх 2014 года в Сочи. В ее активе также два серебра чемпионатов Европы.

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      Анастасия Борисова
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