Олимпийская чемпионка Сотникова рассказала о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о рождении ребенка. Она опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

25-летняя фигуристка сообщила, что роды прошли 30 октября в Москве. Сотникова не стала раскрывать пол ребенка. «Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — подписала она фотографии.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. Поле этого она начала тренерскую карьеру и открыла собственную школу.

Сотникова первой из россиянок завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, это произошло на Играх 2014 года в Сочи. В ее активе также два серебра чемпионатов Европы.