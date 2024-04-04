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17:54, 4 апреля 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отношении к россиянам на ОИ-2024

Депутат Свищев: Париж должен гарантировать безопасность всем атлетам на ОИ-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Mohammed Badra / Pool / Reuters

Страна-организатор Олимпийских игр (ОИ) должна гарантировать безопасность и гостеприимство всем атлетам, независимо от их гражданства, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отношении к российским спортсменам на ОИ-2024 в Париже.

«Страна-организатор дает гарантии всем делегациям из любых стран на одинаковое отношение: безопасность, гостеприимство и другие привилегии, которые создаются для спортсменов. Поэтому это вполне само собой разумеющееся», — рассказал Свищев.

При этом депутат отметил, что в последнее время из Франции звучат тревожные заявления по отношению к России.

«То мэр Парижа заявляет, что не хочет видеть наших и белорусских спортсменов, то Макрон заявляет, что хочет послать войска на Украину. Поэтому то, что сегодня сказал Макрон, меня удивляет. Теперь главное, чтобы его слова не расходились с делом», — заключил Свищев.

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Ранее Макрон сообщил, что россиянам окажут тот же прием, что и атлетам со всего мира. Политик подчеркнул, что Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций.

31 марта мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

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      Алена Шевченко
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