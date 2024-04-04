Появились подробности отношений Джастина и Хейли Бибер после слухов о разводе

Появились новые подробности отношений американского певца Джастина Бибера и его супруги Хейли после слухов о разводе. Соответствующий материал публикует People.

По информации анонимного источника из близкого окружения знаменитостей, у 30-летнего исполнителя и 27-летней манекенщицы нет проблем в паре. По этой причине собеседник издания опроверг слухи, которые появлялись в сети в последние месяцы.

«Нет никакого развода, нет никакой правды в этом. Они очень счастливы», — заявил источник.

В марте Хейли Бибер спрятала безымянный палец на прогулке на фоне ссор с мужем. Манекенщица попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда собиралась на ужин в одно из местных заведений.