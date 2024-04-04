Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 4 апреля 2024Россия

Путин высказался о будущем России

Путин заявил, что в основе будущего России лежит сохранение идентичности

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В основе будущего России лежит сохранение идентичности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на правительственном совещании, трансляцию которого вел официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства констатировал, что с течением времени будет меняться и Россия, и ее жители.

В рамках совещания с правительством президент также высказался о защите традиционных ценностей, культуры, истории и традиций России. По его словам, это очень важно для будущего страны. Работу в данной сфере Путин назвал очень тяжелой.

Ранее Путин заявил, что россияне вынуждены создавать будущее своей страны с оружием в руках. Так он прокомментировал высокую явку на выборах президента. Он также рассказал, что результаты голосования приближают его к мечте о создании сильной России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

      Спасавшие пострадавших в «Крокусе» врачи в детстве пережили теракт в Беслане

      Меган Маркл вышла на публику в наряде за 369 тысяч рублей

      Иностранцев осудят за производство полтонны наркотиков в российском регионе

      Боец ММА обучит спортсменов Тулы своим приемам

      Ведущая новой «Фабрики звезд» назвала особенность участников шоу

      Российский военный сел пьяным за руль и получил штраф

      Ценам на нефть предрекли снижение

      В России водителя упавшего в реку автомобиля приговорили к 10 годам колонии

      В сети раскритиковали 49-летнюю Еву Лонгорию за внешний вид на улице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше