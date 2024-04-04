Путин высказался о будущем России

Путин заявил, что в основе будущего России лежит сохранение идентичности

В основе будущего России лежит сохранение идентичности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на правительственном совещании, трансляцию которого вел официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства констатировал, что с течением времени будет меняться и Россия, и ее жители.

В рамках совещания с правительством президент также высказался о защите традиционных ценностей, культуры, истории и традиций России. По его словам, это очень важно для будущего страны. Работу в данной сфере Путин назвал очень тяжелой.

Ранее Путин заявил, что россияне вынуждены создавать будущее своей страны с оружием в руках. Так он прокомментировал высокую явку на выборах президента. Он также рассказал, что результаты голосования приближают его к мечте о создании сильной России.