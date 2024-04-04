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22:42, 4 апреля 2024Бывший СССР

Власти Часова Яра рассказали о ситуации в городе

Глава администрации Часова Яра Чаус: сейчас в городе самая сложная ситуация

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава украинской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус заявил, что сейчас в городе сложилась самая трудная ситуация за все время. Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».

«Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день», — заявил он. Чаус уточнил, что в результате атак никто не пострадал, но были повреждены жилые дома, в городе также произошли пожары.

Он отметил, что в четверг, 4 апреля, жители могли купить продукты лишь в одном магазине, все остальные были закрыты. По словам Чауса, некоторые остаются без воды, поскольку скважина не может обеспечить всех горожан.

Вечером 4 апреля стало известно о прорыве российскими десантниками обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», военные Вооруженных сил России вышли на окраины города.

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      Марина Совина
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