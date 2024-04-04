Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

Омбудсмен Солтаев: погибший Успанов не был связан с терактом в «Крокусе»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что задержанный в Москве уроженец республики Асхаб Успанов не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

В этом также уверены родственники мужчины. По их словам, он был задержан за несколько часов до атаки на подмосковный концертный зал, а не после, как писали некоторые СМИ. Издание Baza уточняет, что Успанова остановили сотрудники патрульно-постовой службы в 16 часов 50 минут 22 марта. Примерно через 10 минут после этого его доставили в ОВД по району Москворечье-Сабурово и поместили в спецприемник. На мужчину был оформлен протокол о мелком хулиганстве. Спустя полтора часа его нашли мертвым.

Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в «Крокус Сити» носят провокационный характер Мансур Солтаев Уполномоченный по правам человека в Чечне

Успанов покончил с собой в отделении полиции

Согласно официальной версии правоохранительных органов, задержанный совершил суицид в отделении полиции. Дядя погибшего Касуев Ш. попросил омбудсмена оказать содействие в обеспечении тщательной проверки по факту гибели его племянника. Тот, в свою очередь, пообещал использовать все правовые механизмы, чтобы выявить истину.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным Baza, полицейские заявили, что обнаружили тело Успанова в 18:22, после чего вызвали медиков. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины в 18:36, за полтора часа до теракта.

Уточняется, что Нагатинский межрайонный следственный отдел СК начал проверку. В ходе нее будут опрошены двое оперативных дежурных: 31-летняя лейтенант и 35-летний капитан полиции.

Что известно о теракте в «Крокусе»?

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. В настоящее время они находятся под арестом.

По словам президента России Владимира Путина, заказчики теракта преследовали одну цель — нанести ущерб единству страны. «Других целей и не просматривается. Их нет!» — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как является примером межконфессионального единства и согласия.