Названы два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны. В беседе с «Лентой.ру» Блохин предположил, что украинский кризис может перейти в Приднестровье и Польшу.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюрных действий НАТО.
«Тут два направления, куда может выйти этот конфликт. Первое направление — это Приднестровье и Молдавия с Румынией, второе — это Польша. Вот эти две траектории развития конфликта на Украине возможны», — сказал Блохин.
По первому варианту вероятность конфликта есть, так как у нас там есть военная база, и Украина пытается ей нанести максимальный ущерб всеми возможными способами. Вторая линия — поляки хотят восстановить мощь Речи Посполитой. Довольно высока вероятность того, что будет расширяться зона конфликта
4 апреля Грушко заявил об ухудшении отношений с альянсом. «НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня», — отметил он.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.