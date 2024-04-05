Названы два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны

Политолог Блохин: конфликт на Украине может перейти в Приднестровье и Польшу

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны. В беседе с «Лентой.ру» Блохин предположил, что украинский кризис может перейти в Приднестровье и Польшу.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюрных действий НАТО.

«Тут два направления, куда может выйти этот конфликт. Первое направление — это Приднестровье и Молдавия с Румынией, второе — это Польша. Вот эти две траектории развития конфликта на Украине возможны», — сказал Блохин.

По первому варианту вероятность конфликта есть, так как у нас там есть военная база, и Украина пытается ей нанести максимальный ущерб всеми возможными способами. Вторая линия — поляки хотят восстановить мощь Речи Посполитой. Довольно высока вероятность того, что будет расширяться зона конфликта Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

4 апреля Грушко заявил об ухудшении отношений с альянсом. «НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня», — отметил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.

