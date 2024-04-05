Раненого губернатора Чибиса перевезли в реанимацию Мурманской областной больницы

Губернатора Чибиса перевезли в Мурманскую областную больницу

Губернатора Андрея Чибиса, получившего ножевое ранение, перевезли в Мурманскую областную больницу. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Как стало известно, сейчас Чибис находится в отделении интенсивной терапии и реанимации. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, но стабильное. По его словам, политик хорошо перенес медицинскую эвакуацию.

Ранее пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина сообщила, что прогнозировать сроки восстановления губернатора в настоящий момент невозможно. Она напомнила, что политик перенес операцию.

Вечером 4 апреля на Чибиса напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. На допросе нападавший объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников.