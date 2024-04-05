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17:27, 5 апреля 2024Спорт

Тарасова ответила назвавшему российских теннисистов иноагентами главе ОКР

Тарасова назвала слова Позднякова о теннисистах-иноагентах безобразными

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову, который назвал желающих выступить на Олимпиаде в Париже российских теннисистов командой иноагентов. Ее слова приводит Metaratings.

Специалист назвала слова функционера неприемлемыми, некорректными и безобразными. «Мы хотим добиться, чтобы всех спортсменов допустили до Олимпиады, а Поздняков называет иноагентами тех, кого уже допустили. Это как вообще?» — заявила Тарасова.

Поздняков выступил с критикой российских теннисистов ранее 5 апреля. Он отметил, что живущие и зарабатывающие за рубежом теннисисты утверждают, что играют за себя, осуждают политику своей страны и СВО.

5 апреля первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что не согласен с назвавшей нейтральных атлетов бомжами главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Ранее Медведев, а также Андрей Рублев и Дарья Касаткина объявили о желании выступить на Играх.

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      Алексей Гусев
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