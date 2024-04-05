В Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Местные жители подозревают, что его подожгли

Жители Новой Москвы сняли сгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

В Новой Москве сгорел стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», последствия случившегося очевидцы сняли на видео.

Инцидент произошел в Новых Ватутинках. На опубликованных в сети фотографиях видно покрытый копотью камень с установленной на нем памятной табличкой и обуглившиеся цветы. «Там было очень много цветов, камень был завален цветами, его даже не было видно. Сейчас уже все убрано, все отмыто, но видно, что камень немного опален», — рассказал местный житель.

Жители предполагают, что ночью вандалы подожгли стихийный мемориал. О случившемся сообщили в полицию. Проводится проверка. В администрации поселения Десеновское заявили, что закладной камень, вокруг которого был образован мемориал, приведут в надлежащий вид в ближайшее время.

Сгоревший мемориал сняли на видео

Жители района сняли на видео выгоревший мемориал. На выложенных кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью, а от большей части цветов и детских игрушек остался лишь пепел. Уцелели только цветы по краям мемориала.

Москвичи высказались за установку мемориала на месте теракта в «Крокусе»

В исследовании общественного мнения приняли участие 1600 респондентов из базы пользователей SuperJob. По его итогам выяснилось, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал. Эту идею поддержали 57 процентов опрошенных.

На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» у народного мемориала прошли панихида и благотворительный концерт. Память жертв теракта почтили минутой молчания, после чего около здания дал концерт симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. На стену за сценой, где расположился оркестр, проецировали фотографии жертв теракта.

Путин назвал главную цель заказчиков теракта

Президент России Владимир Путин считает, что заказчики преследовали одну цель — нанести ущерб единству страны. «Других целей и не просматривается. Их нет!» — сказал глава государства. Он добавил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как является примером межконфессионального единства и согласия.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали еще 695 человек.