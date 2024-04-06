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17:24, 6 апреля 2024Спорт

В Госдуме оценили предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Свищев поддержал предложение Винер обсудить неучастие россиян в Олимпиаде-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о проведении совета по неучастию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что поддерживает инициативу по обсуждению этого вопроса. «Сейчас общество разделилось. Кто-то поддерживает мнение, что спортсмены должны участвовать, кто-то категорически против. Надо консолидировать общество и закрыть эти дискуссии», — заявил Свищев.

Ранее предложение Винер оценил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что глава государства предлагал спортсменам самостоятельно решать этот вопрос.

Ранее 6 апреля Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. По ее мнению, участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.

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      Алексей Гусев
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