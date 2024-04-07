Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за сброса взрывного устройства в поселке Ленинский Шебекинского городского округа загорелась крыша дома, пожарные оперативно потушили ее.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа сгорели четыре автомобиля, FPV-дроны повредили линию газопередачи.

Оперативные службы приступят к ликвидации последствий атаки в светлое время суток, уточнил Гладков. Он добавил, что пострадавших нет.

Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в результате там оказался поврежден частный жилой дом. Это третья атака за день на территории региона.

Сначала был нанесен удар по Белгороду, повреждены 12 домов и поликлиника. Затем село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников.

