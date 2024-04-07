«Фенербахче» сорвал матч Суперкубка Турции против «Галатасарая»

«Фенербахче» сорвал матч Суперкубка Турции против «Галатасарая». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За «Фенербахче» в начале матча вышли игроки из молодежной и юношеской команд не старше 19 лет. Основная команда и главный тренер на встречу не приехали.

На первой минуте нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди открыл счет. После этого футболисты «Фенербахче» покинули поле в знак протеста, команде было присуждено техническое поражение.

«Галатасарай» стал 17-кратным обладателем трофея. После ухода противника с поля команда решила провести двухсторонний матч между игроками основы и запаса, судьей стал помощник тренера.

18 марта в матче 30-го тура чемпионата Турции фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов «Фенербахче» после поражения команды. Из-за этого последние задумались о переходе в другую европейскую лигу.