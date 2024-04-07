Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область по поручению Путина

Глава МЧС Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению Путина

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Там уточнили, что Куренков лично проконтролирует меры по ликвидации последствий прорыва дамбы и затопления территорий в Орске, а также координацию действий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Глава МЧС также дал распоряжение усилить группировку спасателей и техники для оказания всесторонней помощи населению.

6 апреля президент России поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область. Руководитель ведомства доложил Путину о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

6 апреля сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы в новом месте.

