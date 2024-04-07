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14:49, 7 апреля 2024Спорт

Хави назвал «Барселону» своей религией

Испанский тренер Хави назвал «Барселону» своей религией

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави признался в любви к команде. Его слова приводит FC Barcelona Noticias.

Специалист назвал «Барселону» своей религией. «Для меня "Барса" — это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о "Барсе", я ложусь спать и думаю о "Барсе"» — заявил Хави.

28 января Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как «Барселоне» нужна смена направления.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

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      Анастасия Борисова
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