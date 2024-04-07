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07:17, 8 апреля 2024Спорт

Названы пять опасных ошибок при тренировке на беговой дорожке

Фото: Ryan De Hamer / Unsplash

Журналисты Men Today перечислили пять опасных ошибок, которые совершаются при тренировках на беговой дорожке. Материал доступен на сайте издания.

Первой ошибкой было названо отсутствие разминки. Чтобы избежать травм, перед бегом посоветовали сделать небольшую растяжку и начинать с медленного темпа.

Также авторы рекомендовали обращать внимание на положение на дорожке — если вы бежите близко к началу, это неверно. Правильнее будет держаться в середине тренажера, что поможет свободно работать руками и инстинктивно не отклоняться назад. Кроме того, не стоит постоянно держаться за поручни, поскольку в таком положении фиксируется корпус и сжимаются мышцы рук, плеч и шеи.

Еще одна ошибка — неправильный подбор обуви. «При выборе кроссовок следует обратить внимание на следующие характеристики: подошва должна хорошо гнуться, должна защищать стопы и не быть слишком тонкой, материал каблука не должен быть слишком мягким или твердым», — отмечается в материале.

Наконец, авторы посоветовали не надевать утяжелители на руки, так как это небезопасно. «Если вы хотите усложнить себе задачу, то наденьте специальный жилет на тело или утяжелители на ноги», — предложили они.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.

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      Андрей Стрельцов
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