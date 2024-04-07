Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:41, 7 апреля 2024Культура

Участники группы «Чай вдвоем» захотели снова выступать вместе

Участники группы «Чай вдвоем» готовы снова выступать вместе за 5 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участники группы «Чай вдвоем», распавшейся 12 лет назад, готовы снова выступать вместе, но только на корпоративах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что дуэт, в состав которого входили Денис Клявер и Станислав Костюшкин, согласен воссоединиться ради частных выступлений и исполнять исключительно хиты группы. При этом менеджеры Клявера обозначают, что стоимость такого концерта составит пять миллионов рублей, а представители Костюшкина, в свою очередь, называют сумму в четыре миллиона.

Материалы по теме:
«Мы больше не можем праздновать как раньше» Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
«Мы больше не можем праздновать как раньше»Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
29 октября 2021
«У меня суки, деньги, тачки» Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
«У меня суки, деньги, тачки»Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
29 июня 2021

Уточняется, что цена корпоратива отдельно с Клявером составляет 900 тысяч рублей. В то же время Костюшкин выходит на сцену за 1,6 миллиона рублей и 50 тысяч рублей требуется заплатить за его трансфер по Москве.

В январе был раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление. По словам звездного продюсера Сергея Лаврова, исполнитель зарабатывает 50 тысяч евро (4,9 миллиона рублей) за один концерт в обычное время и 100 тысяч евро (9,8 миллиона рублей) в новогодний период корпоративов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      Участники группы «Чай вдвоем» захотели снова выступать вместе

      На Украине назвали сроки российского наступления

      На звезду «Улиц разбитых фонарей» подали в суд за неуплату коммунальных услуг

      Власти Оренбургской области назвали сроки стабилизации ситуации по паводку

      ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС

      Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

      63-летнюю москвичку развели на деньги от имени популярного южнокорейского певца

      Россиянин описал быт в ауле Таджикистана фразой «многоженство — обычное явление»

      Новый президент Словакии рассказал об изменении политики в отношении ЕС и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше