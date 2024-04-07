Участники группы «Чай вдвоем» захотели снова выступать вместе

Участники группы «Чай вдвоем» готовы снова выступать вместе за 5 млн рублей

Участники группы «Чай вдвоем», распавшейся 12 лет назад, готовы снова выступать вместе, но только на корпоративах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что дуэт, в состав которого входили Денис Клявер и Станислав Костюшкин, согласен воссоединиться ради частных выступлений и исполнять исключительно хиты группы. При этом менеджеры Клявера обозначают, что стоимость такого концерта составит пять миллионов рублей, а представители Костюшкина, в свою очередь, называют сумму в четыре миллиона.

Уточняется, что цена корпоратива отдельно с Клявером составляет 900 тысяч рублей. В то же время Костюшкин выходит на сцену за 1,6 миллиона рублей и 50 тысяч рублей требуется заплатить за его трансфер по Москве.

В январе был раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление. По словам звездного продюсера Сергея Лаврова, исполнитель зарабатывает 50 тысяч евро (4,9 миллиона рублей) за один концерт в обычное время и 100 тысяч евро (9,8 миллиона рублей) в новогодний период корпоративов.