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19:32, 10 января 2024Культура

Раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление

Продюсер Лавров: Меладзе зарабатывает почти 5 млн рублей за одно выступление

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Раскрыт размер гонорара эстрадного певца Валерия Меладзе. Его назвал звездный продюсер Сергей Лавров в разговоре с «Московским комсомольцем».

По его словам, исполнитель зарабатывает 50 тысяч евро (4,9 миллиона рублей) за один концерт в обычное время и 100 тысяч евро (9,8 миллиона рублей) в новогодний период корпоративов. При этом, спрос на Меладзе в Дубае намного выше, чем в Москве.

«В России его заказывать стали похуже. Сейчас вообще, когда выбирают артистов на корпоратив, заказчики очень тщательно выбирают. Волнуются, что могут позвать того, кого не стоит. А то сфотографируются с условным Меладзе и могут возникнуть проблемы», — поделился собеседник издания.

Лавров добавил, что сейчас заработок Меладзе стабилен, так как его «любят и россияне, и украинцы, и казахи».

В конце декабря 2023 года стало известно, что певец погасил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — сумма выплат составила почти 1,8 миллиона рублей.

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      Анастасия Астахова
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