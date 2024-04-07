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09:57, 7 апреля 2024Россия

В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

Путин 6 апреля подписал закон о свободном доступе провайдеров в жилые дома

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в субботу, 6 апреля, подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах.

Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам во всех МКД. Исключение — плата за электричество. Также сети могут разместить в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения на общем собрании собственников.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам в течение года

Согласно закону, операторы связи обязаны в течение года переустановить все свое оборудование в соответствии с установленными стандартами. Порядок и технические требования размещения сетей связи в МКД должен разработать и утвердить кабмин в течение четырех месяцев.

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Договоры между провайдерами и управляющей компанией (УК), заключенные до вступления в силу закона и предусматривающие плату за пользования общим имуществом для оказания услуг связи, имеют право быть расторгнуты по требованию одной из сторон.

Также закон предусматривает, что собственники квартир вправе отменить решение о доступе провайдера в дом, но для этого нужно будет набрать голоса не менее 2/3 жителей.

Закон предусматривает ответственность операторов

В случае отсутствия нового соглашения с провайдерами старое оборудование необходимо демонтировать, а нанесенный во время работ ущерб общедомовому имуществу нужно будет устранить и компенсировать.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Провайдеры также будут обязаны оплачивать электроэнергию, потребляемую при эксплуатации сетей связи, по счетам, выставленным УК дома.

Госдума приняла закон о свободном доступе интернет-провайдеров в жилые дома 27 марта. Поправки к статье 6 закона «О связи» были разработаны депутатами фракции партии «Единая Россия». Нововведение даст собственникам возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдеров без навязывания управляющими компаниями. Прежде для утверждения нового оператора требовалось согласие двух третей жильцов дома.

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Предоставить провайдерам безвозмездный вход в многоквартирные дома предлагалось с конца 2018 года. Тогда это объясняли тем, что инициатива позволит вывести отношения операторов связи и УК из «серой зоны» и предотвратить дальнейшее повышение тарифов. Ежегодно за доступ к домовой инфраструктуре провайдерам приходилось платить миллиарды рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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