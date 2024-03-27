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17:32, 27 марта 2024Среда обитания

Россиянам разрешат самостоятельно выбирать интернет-провайдеров

Госдума приняла закон о свободном доступе интернет-провайдеров в жилые дома

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Операторам связи разрешат свободный доступ в многоквартирные дома. Соответствующий законопроект прошел третье чтение в Госдуме, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки к статье 6 Закона «О связи» были разработаны депутатами фракции партии «Единая Россия». Нововведение даст собственникам возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдеров без навязывания управляющими компаниями (УК). Прежде для утверждения нового оператора требовалось согласие двух третей жильцов дома.

Монтаж оборудования в домах для операторов будет бесплатным, правда, с учетом расходов на электроэнергию и оборудование для организации связи. Также, согласно документу, на провайдера ляжет ответственность за сохранность общедомового имущества. Кроме того, проект предполагает право вето на размещение любого оператора — такое решение можно будет отменить двумя третями голосов на общем собрании квартировладельцев.

Предоставить провайдерам безвозмездный вход в жилые дома предлагалось с конца 2018 года. Как объяснялось, это позволит вывести отношения операторов связи и УК из «серой зоны» и предотвратить дальнейшее повышение тарифов. Ежегодно за доступ к домовой инфраструктуре провайдерам приходилось платить миллиарды рублей.

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      Виктория Клабукова
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