Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:15, 6 апреля 2024Россия

Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в жилые дома
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), об этом пишет РИА Новости.

Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах. Исключением является плата за электричество. Сети также могут разместить в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

В течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам.

Ранее Госдума приняла поправки к статье 6 Закона «О связи» о свободном доступе интернет-провайдеров в жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

      На Украине мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом

      Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

      Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске

      Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      «Ростов» прервал серию из трех побед подряд в игре с худшей командой РПЛ

      Зеленский оценил возможности ВСУ провести контрнаступление

      Маск сделал прогноз о конце человечества

      Зеленский заявил о желании увидеть на Украине западные войска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше