Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:36, 7 апреля 2024Наука и техника

В России рассказали о бесполезности БМП «Азовец»

Эксперт Леонков: украинская тяжелая БМП «Азовец» оказалась бесполезной

Фото: РИА Новости

Тяжелая боевая машины пехоты (БМП) «Азовец», которую нашли в зоне проведения спецоперации российские военнослужащие, оказалась бесполезной на поле боя. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Он был одним из разрекламированных примеров "чудо-оружия", которое нацбатальон "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы ее обнаружили только сейчас. По некоторым данным, она не просто исчезла из поля зрения средств массовой информации, а ее спрятали», — сказал он.

По словам эксперта, при изучении конструкции украинской БМП стало понятно, что машина, которая выглядела «грозно», никак себя не проявила в ходе боевых действий.

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

БМП «Азовец» создали в единственном экземпляре на шасси советского танка Т-64. Машина получила пулеметы, дымовые гранатометы и автоматические пушки ГШ-23. Защищенность БМП обеспечивала динамическая защита «Нож», а обзор — камеры от домофона.

Ранее в апреле представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат сообщил, что российские военные нашли пропавшую ранее бронемашину «Азовец». На расположение закопанной БМП бойцам Вооруженных сил России указали местные жители.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине. Чем рискует Киев, если позовет иностранный контингент публично?

      В ДНР назвали террористов из «Крокуса» хорошо подготовленными наемниками

      В Британии раскрыли причины звонка Лекорню Шойгу

      В Совфеде раскрыли последствия объединения Молдавии и Румынии

      В России рассказали о бесполезности БМП «Азовец»

      Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

      В Британии заявили о шоке от кровопролития в секторе Газа

      В Армении рассказали о невозможности договориться с Азербайджаном

      Украина призвала НАТО зарезервировать за Киевом место до конца боевых действий

      Зеленский высказался об избирательном процессе в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше