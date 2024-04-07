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07:51, 7 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о последствиях ночных взрывов в Одессе

Силы обороны юга ВСУ: в Одессе взрывами повреждена припортовая инфраструктура
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

В результате ночных взрывов в Одессе повреждения получила припортовая инфраструктура, о последствиях рассказали Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

Отмечается, что удар по объектам был нанесен, предположительно, ракетой «Искандер-М». Возник пожар, разрушения потерпели административное и техническое здания, также пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий.

Кроме того в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько зданий в Днепропетровской области, добавили представители ВСУ.

Взрывы произошли в Одессе в ночь на 7 апреля, после чего возник пожар. В Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлялась воздушная тревога.

До этого взрывы произошли в Одессе днем 6 апреля. Коммунальное предприятие в Одесском районе получило повреждения, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

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      Марина Совина
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