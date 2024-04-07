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13:14, 7 апреля 2024Россия

В зоне паводка в Оренбуржье предложили запретить продажу алкоголя

Глава МЧС Куренков предложил временно запретить продажу алкоголя в Оренбуржье

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В зоне подтопления в Оренбургской области могут временно запретить продажу алкоголя. Об этом в ходе заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации заявил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит РИА Новости.

Прибегнуть к данной мере глава ведомства предложил в связи с тяжелой паводковой ситуацией в регионе. Он также заявил о важности недопущения спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы.

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Ранее Куренков назвал ситуацию в пострадавшем от паводка Орске критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков, рассказал он. Министр также рассказал, что из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, среди них 885 детей.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек.

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