В зоне паводка в Оренбуржье предложили запретить продажу алкоголя

Глава МЧС Куренков предложил временно запретить продажу алкоголя в Оренбуржье

В зоне подтопления в Оренбургской области могут временно запретить продажу алкоголя. Об этом в ходе заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации заявил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит РИА Новости.

Прибегнуть к данной мере глава ведомства предложил в связи с тяжелой паводковой ситуацией в регионе. Он также заявил о важности недопущения спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы.

Ранее Куренков назвал ситуацию в пострадавшем от паводка Орске критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков, рассказал он. Министр также рассказал, что из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, среди них 885 детей.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек.