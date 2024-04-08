Известный российский блогер разбросал в ночном клубе миллионы рублей

Блогер Mellstroy разбросал в ночном клубе в Москве около 7 миллионов рублей

Известный российский блогер и треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, разбросал в московском ночном клубе миллионы рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 апреля. Бурим бросал в толпу танцующих посетителей ночного клуба, находящегося в центре Москвы, пачки денег. Отмечается, что общая сумма составила около семи миллионов рублей.

Уточняется, что Бурим также оплатил заказы, сделанные за всеми столиками в заведении.

Ранее сообщалось, что Mellstroy вернулся в Россию. Он рассказал, что прилетел в Москву и поселился в номере за миллион рублей в сутки.

29 марта в Белоруссии и России прекратили розыск Бурима. Это случилось после заявлений блогера о том, что он готов оказать финансовую помощь детским домам в Белоруссии. При этом сообщалось, что у него остался долг перед российской налоговой.

13 февраля стало известно, что МВД объявило блогера в розыск. Причиной стал отказ служить в армии Белоруссии и уклонение от встреч с представителями военкомата в России.