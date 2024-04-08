Норвежские биатлонисты соскучились по российским соперникам

Чемпионка ОИ Слепцова заявила, что норвежским биатлонистам не хватает россиян

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова заявила, что норвежцы соскучились по российским соперникам. Ее слова приводит «Чемпионат».

Слепцова рассказала, что общается с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе, который вспоминал об этапах Кубка мира, проходивших в России. «Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских», — подчеркнула она.

7 марта Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о желании иностранцев соревноваться с россиянами. Она посчитала, что спортсменов заставляют молчать.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.