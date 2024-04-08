Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
17:10 (Мск)
Кэмерон Норри
Монте-Карло
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Удинезе
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|31-й тур
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
15:40, 8 апреля 2024Спорт

Норвежские биатлонисты соскучились по российским соперникам

Чемпионка ОИ Слепцова заявила, что норвежским биатлонистам не хватает россиян

Фото: Андрей Аносов / СБР / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова заявила, что норвежцы соскучились по российским соперникам. Ее слова приводит «Чемпионат».

Слепцова рассказала, что общается с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе, который вспоминал об этапах Кубка мира, проходивших в России. «Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских», — подчеркнула она.

7 марта Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о желании иностранцев соревноваться с россиянами. Она посчитала, что спортсменов заставляют молчать.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше