Норвежские биатлонисты соскучились по российским соперникам
Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова заявила, что норвежцы соскучились по российским соперникам. Ее слова приводит «Чемпионат».
Слепцова рассказала, что общается с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе, который вспоминал об этапах Кубка мира, проходивших в России. «Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских», — подчеркнула она.
7 марта Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о желании иностранцев соревноваться с россиянами. Она посчитала, что спортсменов заставляют молчать.
Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.