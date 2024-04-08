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16:26, 8 апреля 2024Спорт

Российские боксеры выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном

Российские боксеры выступят на чемпионате Европы в Белграде с флагом и гимном

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сборная России выступит с национальными флагом и гимном на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Кириенко поблагодарила за содействие Международную ассоциацию бокса (IBA). Турнир пройдет в Сербии с 15 по 29 апреля.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отозвал признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Бах заявил, что у организации больше нет шансов организовать олимпийский боксерский турнир.

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      Анастасия Борисова
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