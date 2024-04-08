Тренер назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола

Тренер «Монтеррея» Санчес назвал Лионеля Месси одержимым гномом с лицом дьявола

Помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес раскритиковал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после первого матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Его слова приводит The Guardian.

«Интер Майами» проиграл со счетом 1:2. После встречи тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой выразили недовольство гватемальскому судье Уолтеру Лопесу. В перепалку вступил и Санчес. Он назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола, а также оскорбил Мартино.

Позднее Санчес извинился перед Мартино. Он заявил, что берет на себя ответственность за случившееся. При этом тренер не упомянул Месси.

24 февраля стало известно, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет Месси оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.