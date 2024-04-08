Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
16:40 (Мск)
Кэмерон Норри
Монте-Карло
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Удинезе
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|31-й тур
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
12:37, 8 апреля 2024Спорт

Тренер назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола

Тренер «Монтеррея» Санчес назвал Лионеля Месси одержимым гномом с лицом дьявола

Фото: Ariana Ruiz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес раскритиковал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после первого матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Его слова приводит The Guardian.

«Интер Майами» проиграл со счетом 1:2. После встречи тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой выразили недовольство гватемальскому судье Уолтеру Лопесу. В перепалку вступил и Санчес. Он назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола, а также оскорбил Мартино.

Позднее Санчес извинился перед Мартино. Он заявил, что берет на себя ответственность за случившееся. При этом тренер не упомянул Месси.

24 февраля стало известно, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет Месси оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

      Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

      В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

      Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

      Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

      Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше