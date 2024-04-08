Вероятность наступления второго «китайского шока» оценили

Эксперт Маслов: Запад попытается затормозить второй «китайский шок»

Политический климат сильно изменился с конца 90-х-начала 2000-х годов, когда мир резко наводнили дешевые товары из Китая, и наступлению второго «китайского шока» могут помешать страны Запада. Об этом в разговоре с РБК рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

С тех пор КНР стал производить не только товары повседневного потребления, но высокотехнологичную продукцию. Поэтому в случае новой мировой экспансии китайского экспорта США, вероятно, усилят санкции против экономики республики, спрогнозировал эксперт. Меры по защите западных рынков уже принимаются, в результате наплыв китайских товаров можно ожидать скорее на развивающихся рынках, оценил Кашин.

На развитие технологий производства в Китае и одновременное снижение себестоимости указал и профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. К тому же по схожему пути начинает развиваться промышленность таких стран, как Индия и Таиланд, что становится стрессом для западных экономик, объяснил он. Эксперт считает, что страны Запада попытаются затормозить развитие Китая, «прийти в себя и начать цикл заново».

По его мнению, есть три способа, к которым они могут для этого прибегнуть. Первый — постоянное давление на КНР с целью не допустить прихода в страну и использования там современных технологий. Кроме того, Запад может ограничить доступ Китая на свои рынки, чтобы республика не могла поставлять свои разработки — эти меры уже применялись против Huawei, ZTE и других компаний, сказал Маслов. Третий способ, по словам специалиста — создание «нервической ситуации» и поддержание в мире мнения о том, что страна в ближайшее время начнет военное столкновение с Тайванем.

По словам эксперта, второй «китайский шок» идет уже сейчас. «Задача западного мира — растянуть момент воздействия, чтоб это был не удар, а просто давление со стороны Китая. Тогда это будет малозаметно», — отметил профессор.

Ранее о том, что мир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, предупредили опрошенные Wall Street Journal экономисты. Китай наращивает выпуск товаров, в значительной мере превышая внутренний спрос, отметили они. «Китайским шоком» называют бум импорта дешевых товаров из КНР после ряда либеральных реформ и вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).