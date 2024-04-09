Форвард «Торонто» повторил рекорд Овечкина в XXI веке

Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил снайперский рекорд Овечкина в XXI веке

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

26-летний Мэттьюс отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс» (3:2 в овертайме). Эта шайба стала для него 65-й в текущем сезоне.

Ранее в XXI веке отметка в 65 шайб покорялась только Овечкину в сезоне-2007/2008. Россиянину для этого понадобилось 82 игры, американцу — 76.

Мэттьюс продолжает лидировать в гонке снайперов текущего чемпионата. Лучшим бомбардиром является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

