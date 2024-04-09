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09:23, 9 апреля 2024Спорт

Форвард «Торонто» повторил рекорд Овечкина в XXI веке

Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил снайперский рекорд Овечкина в XXI веке

Фото: Nick Turchiaro / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

26-летний Мэттьюс отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс» (3:2 в овертайме). Эта шайба стала для него 65-й в текущем сезоне.

Ранее в XXI веке отметка в 65 шайб покорялась только Овечкину в сезоне-2007/2008. Россиянину для этого понадобилось 82 игры, американцу — 76.

Мэттьюс продолжает лидировать в гонке снайперов текущего чемпионата. Лучшим бомбардиром является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

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      Дарья Коршунова
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