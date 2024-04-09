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00:48, 9 апреля 2024Мир

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС

Гросси: ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась. Однако эксперты Международного агентства по атомной энергии еще оценивают произошедшее, об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

«Специалисты МАГАТЭ постоянно присутствуют в Запорожье. Команда экспертов МАГАТЭ в области безопасности нам докладывает», — отметил он в ходе пресс-конференции после встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей.

Также Гросси отметил, что в предстоящие дни он планирует поднять данный вопрос в рамках Совета Безопасности ООН, потому что очевидно, что эта проблема «подвергает опасности международные мир и безопасность». По его словам, ранее он представил Совбезу пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС.

В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, «конечно, был сильный шок», резюмировал Рафаэль Гросси.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но украинские власти, несмотря на это, «продолжают свою террористическую активность».

Ранее Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция была близка к ядерной аварии.

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      Марина Совина
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