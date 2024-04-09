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18:11, 9 апреля 2024Наука и техника

Обозначен срок завершения испытаний «Ангары»

КБ «Салют»: летные испытания ракет «Ангара» планируется завершить в 2025 году

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Летные испытания ракет «Ангара» планируется завершить в 2025 году. Соответствующий срок обозначил заместитель начальника направления по расчетным работам и полетным заданиям конструкторского бюро (КБ) «Салют» Денис Берг. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о легкой ракете «Ангара-А2.1» и тяжелом носителе «Ангара-А5». По словам специалиста, главными задачами первого пуска тяжелой ракеты с космодрома Восточный станут проверка самой работы, отработка наземной инфраструктуры и испытание разгонного блока «Орион».

Ранее первый пуск «Ангары-А5» с Восточного, намеченный на 9 апреля, был отменен автоматикой из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Старт носителя был перенесен на резервную дату — 10 апреля.

Легкая ракета «Ангара-1» запускалась три раза, из которых два — в апреле и октябре 2022 года — со спутниками. Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020 года и декабре 2021 года. Все пуски носителей семейства «Ангара» осуществлялись с космодрома Плесецк.

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      Иван Потапов
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