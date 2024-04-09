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18:24, 9 апреля 2024Спорт

Организаторы матчей Лиги чемпионов отреагировали на угрозы терактов

В Мадриде и Лондоне усилят антитеррористические меры безопасности на матчах ЛЧ

Фото: Susana Vera / Reuters

Министерство внутренних дел Испании усилит антитеррористические меры безопасности на двух матчах 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) в Мадриде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, разработан план оперативного развертывания, в рамках которого будут мобилизованы две тысячи сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии. Полиция Лондона также отреагировала на угрозы и заверила в наличии надежного плана по обеспечению безопасности на игре Лиги чемпионов.

Ранее 9 апреля сообщалось, что ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) якобы пригрозило устроить теракты на четвертьфинальных матчах ЛЧ. В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, где пройдут игры, которое сопровождается надписью «убить их всех».

9 и 10 апреля в рамках ЛЧ пройдет четыре матча. В них сыграют «Арсенал» и «Бавария» (в Лондоне), «Реал» и «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Боруссия» (оба — в Мадриде), «ПСЖ» и «Барселона» (в Париже).

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      Анастасия Борисова
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