Организаторы матчей Лиги чемпионов отреагировали на угрозы терактов

В Мадриде и Лондоне усилят антитеррористические меры безопасности на матчах ЛЧ

Министерство внутренних дел Испании усилит антитеррористические меры безопасности на двух матчах 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) в Мадриде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, разработан план оперативного развертывания, в рамках которого будут мобилизованы две тысячи сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии. Полиция Лондона также отреагировала на угрозы и заверила в наличии надежного плана по обеспечению безопасности на игре Лиги чемпионов.

Ранее 9 апреля сообщалось, что ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) якобы пригрозило устроить теракты на четвертьфинальных матчах ЛЧ. В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, где пройдут игры, которое сопровождается надписью «убить их всех».

9 и 10 апреля в рамках ЛЧ пройдет четыре матча. В них сыграют «Арсенал» и «Бавария» (в Лондоне), «Реал» и «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Боруссия» (оба — в Мадриде), «ПСЖ» и «Барселона» (в Париже).

