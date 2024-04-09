В России назвали последствия возможной отправки войск НАТО на Украину

МИД: НАТО стоит включить инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск Киеву

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал последствия возможной отправки войск НАТО на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если войска западных стран появятся на Украине риск прямого вооруженного противостояния между Североатлантическим альянсом и Россией сильно возрастет.

«Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе в конечном счете возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения», — сказал Полищук.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что вступление Украины в альянс возможно после завершения военного конфликта с Россией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на прошлой неделе сообщил, что страны Североатлантического альянса решили создать совместную миссию на Украине.