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10:17, 9 апреля 2024Россия

В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

В микрорайоне Возжаевка Амурской области ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В микрорайоне Возжаевка в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на скважине. Об этом сообщил глава Белогородского округа Приамурья Денис Инюточкин в Telegram-канале.

«Произошла авария на скважине. Сейчас без централизованного водоснабжения остаются четыре многоквартирных дома, в которых проживают около 400 человек, и несколько учреждений», — отчитался он.

В то же время Инюточкин не привел информации о сроках восстановления подачи воды местным жителям.

В части регионов России раннее ввели режим ЧС из-за подтоплений. Он, в частности, действует на территории Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Оренбуржье паводок затронул сильнее всего — оттуда эвакуировали более шести тысяч человек, в регионе подтоплены более 10 тысяч домов.

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      Анастасия Шейкина
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