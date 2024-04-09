В «Тампе» ответили на вопрос о возвращении россиянина Сергачева к плей-офф

Тренер «Тампы» Купер заявил, что Сергачев не вернется к старту плей-офф НХЛ

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о возвращении россиянина Михаила Сергачева к старту плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Купер заявил, что защитнику предстоит долгий путь к восстановлению после травмы. «Здорово, что он на льду. Он добивается прогресса, но не думайте, что он сможет сыграть в первом раунде плей-офф, потому что он не сможет», — отметил тренер.

Сам Сергачев рассказал, что постарается вернуться в строй как можно быстрее. Россиянин добавил, что из-за сложности травмы невозможно предугадать, когда получится снова сыграть.

8 апреля сообщалось, что Сергачев вернулся к тренировкам спустя два месяца после операции. 8 февраля спортсмен получил перелом левой ноги во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс». При этом ранее из-за травмы нижней части тела защитник пропустил 17 матчей регулярного чемпионата.

Всего в текущем сезоне 25-летний Сергачев сыграл в 34 матчах, в которых набрал 19 очков (2 заброшенные шайбы и 17 результативных передач). Защитник выступает за «Тампу» с 2017 года.