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15:14, 9 апреля 2024Спорт

В УЕФА высказались об угрозе терактов на матчах Лиги чемпионов

УЕФА не отменит матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, несмотря на угрозу терактов

Фото: Carl Recine / Action Images / Reuters

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались об угрозе терактов на матчах Лиги чемпионов. Комментарий пресс-службы организации приводит РИА Новости.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках», — говорится в заявлении. Однако, несмотря на поступившие угрозы, матчи 1/4 финала не будут отменены, они пройдут по расписанию с соответствующими мерами безопасности.

Ранее 9 апреля сообщалось, что ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) якобы пригрозил устроить теракты на четвертьфинальных матчах ЛЧ. В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут игры, которое сопровождается надписью «убить их всех».

9 и 10 апреля в рамках ЛЧ пройдет четыре матча. В них сыграют «Арсенал» и «Бавария» (в Лондоне), «Реал» и «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Боруссия» (оба — в Мадриде), «ПСЖ» и «Барселона» (в Париже).

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      Дарья Коршунова
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